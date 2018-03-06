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Destek için yürüdüler

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ile birlikte Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla düzenlediği yürüyüşe halkın desteği de yoğun oldu.

Destek için yürüdüler

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ile birlikte Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla düzenlediği yürüyüşe halkın desteği de yoğun oldu.

06 Mart 2018 Salı 07:00
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Destek için yürüdüler

Pazar yerinden başlayıp,  Merkez Aşağı Cami önüne kadar devam eden yürüyüşe, Kaymakam Fatih Eroğlu, Belediye Başkanı Yasin Şahiner, İl Genel Meclis üyeleri, Daire Amirleri, Siyasi Parti temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk Bayrakları ile yürüyüş boyunca silahlı kuvvetlerimize destek sloganları attılar. Merkez Aşağı Cami önünde Turluhan Köyü Battal Gazi Camii İmam-Hatibi Turgut Şener tarafından Kur’an-ı Kerim okundu. Şehit Ali Mehmet Vurel İmam-Hatip Lisesi Müdürü Zekeriya Han burada yaptığı konuşmada, Türk ulusunun yüzyıllardır ayakta olduğunu, ayakta kalmaya devam edeceğini söyledi. Han, ‘Rabbim şu an Afrin’de vatan savunması için mücadele eden tüm askerlerimizin yardımcısı olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken, yakınlarına da sabır diliyorum’ dedi.

Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından Çayıralan Müftü Vekili Mehmet Özcan öncülüğünde, hem sınır içinde hem de sınır ötesinde terörle mücadele eden güvenlik güçlerimizin zafere ulaşması için dua edildi. Şehitleriz için mevlidi şerif okundu.

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