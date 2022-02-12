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Derslere katıldı

Yozgat’ın Çandır İlçesinde, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen okul ziyaretleri devam ediyor.

12 Şubat 2022 Cumartesi 00:15
Derslere katıldı

Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, okul ziyaretleri kapsamında Şehit Yıldırım Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okul ziyaretlerinde öğrencilerle bir araya gelen İlçe Millî Eğitim Müdürü Bayram Kapal, Yükseköğretim Kurumları Sınavına(YKS) hazırlanan son sınıf öğrencilerinin sınıflarını gezerek, derslerine katıldı. Okul yöneticileri ve öğretmenler ile eğitim süreci hakkında görüş alış verişinde bulunan Kapal, öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi. •Sümeyye İlhan•

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