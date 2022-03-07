Derse katıldı

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Kadışehri Şehit Adem Canpolat Ortaokulunda devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursunu ziyaret etti. 8’inci sınıfların derslerine katılan Aksoy, öğrencilerle sohbet etti. Aksoy, ‘’Sevgili yavrularımızı yarınlara daha güzel hazırlamak için durmadan çalışıyor onlar için güzel fırsatlar sunuyoruz. Kıymetli öğrencilerimiz için emek veren okul idarecilerimiz başta olmak üzere öğretmenlerimize teşekkür ederim’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•