Şehit Yasin Yoldaş Ortaokulunda 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıflar için verilen destekleme ve yetiştirme kursu devam ediyor. Kursu ziyaret eden Aksoy, öğrenciler ile beraber derse katılıp ders dinledi. Aksoy, “Destekleme ve yetiştirme kursunu ziyaret edip öğrencilerimi il birlikte derse katıldık. Sevgili yavrularımızı yarınlara daha güzel hazırlamak için durmadan çalışıyor onlar için güzel fırsatlar sunuyoruz. Kıymetli öğrencilerimiz için emek veren okul idarecilerimiz başta olmak üzere öğretmenlerimize teşekkür ederim. Her şey geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimiz için” dedi.