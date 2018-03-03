DERELER ISLAH EDiLDi

Devlet Su İşleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kadışehri ilçesinin Halıköy Beldesi Keşlik Deresi Taşkın Koruma İnşaatının kesin kabulü yapıldı. İş kapsamında 716 bin metre uzunluğunda trapez kesitli beton taşkın koruma kanalı ve yol geçişi amaçlı 3 köprü yapıldı. Böylece Keşlik Deresi kaynaklı taşkın riski minimize edildi. Emniyet tedbirleri kapsamında taşkın koruma kanalı etrafına panel çit çekildi. Kadışehri ilçesinin Kabalı Köyü Taşkın Koruma İnşaatı da tamamlanarak, kesin kubulü yapıldı. Kabalı Köyüne 690 bin metre uzunluğunda dik duvarlı taşkın koruma kanalı, yol geçişi amaçlı 6 köprü yapıldı. Köy içerisinden geçen Oğlakasılan Deresi taşkın zararları minimize edildi. Emniyet tedbirleri kapsamında taşkın koruma kanalı etrafına panel çit çekildi.