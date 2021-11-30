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Derece yaptı

Yozgat’ta düzenlenen yarışmada çalışması derece yapan öğretmen ödüllendirildi.

30 Kasım 2021 Salı 00:50
Derece yaptı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle kompozisyon yarışması düzenledi. Yarışmaya Sarıkaya ilçesinden katılan Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Türkçe Öğretmeni Cüneyt Devrilmez’in çalışması üçüncülük elde etti. Öğretmen Devrilmez ile birlikte Okul Müdürü Mustafa Çağlayan, Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan’ı Kaymakam Samet Serin makamında kabul etti. Serin, dereceye giren öğretmen Devrilmez’i tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

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