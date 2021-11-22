DERE ISLAHINA DEVAM

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, inşaat ikmal sözleşmelerinin DSİ Bölge Müdürü Okan Bal tarafından imzalandığı belirtildi. Aydıncık Hacıilyas Köyü ve arazisinin Yol Dere ile Çamlıdere ikmali Taşkın Koruma inşaatı yapım işi kapsamında, Yol deresinde, 750 metre çift taraflı dik duvarlı kanal, 7 yol geçişi için menfez, bin 500 metre korkuluk panel tel çit yapılacak. Çamlıdere de ise, 200 metre çift taraflı dik duvarlı kanal ve taban kaplaması, 400 metre korkuluk panel tel çit, yol geçişi için 4 menfez inşa edilecek. Aydıncık Gezbel Deresi 2. kısım işi kapsamında ise, memba ve mansapta toplamda bin 200 metre uzatılarak çift taraflı dik duvarlı kanal, 5 yol geçişi için menfez, 2 bin 400 metre korkuluk panel tel çit yapımı projelendirildi.