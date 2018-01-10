Dere ıslahı tamam

Aydıncık ilçesini9n Dereçiftlik Köyü Gerebiye Deresi Taşkın Koruma kanalı inşaatının bitirilmesinin ardından yüklenici firma tarafından geçici iş teslimi gerçekleştirildi.
Proje kapsamında yaklaşık 350 metre dik duvarlı kanal, 3 köprü ve emniyet tedbiri amaçlı kanal kenarlarına 700 metre panel çit yaptırıldı.
10 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Aydıncık ilçesini9n Dereçiftlik Köyü Gerebiye Deresi Taşkın Koruma kanalı inşaatının bitirilmesinin ardından yüklenici firma tarafından geçici iş teslimi gerçekleştirildi.
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