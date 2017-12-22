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Dere ıslahı

ÇEKEREK ilçesinde bulunan derelerin ıslah edilmesine yönelik ihale yapıldı.

Dere ıslahı

ÇEKEREK ilçesinde bulunan derelerin ıslah edilmesine yönelik ihale yapıldı.

22 Aralık 2017 Cuma 07:05
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Dere ıslahı

Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, ilçe merkezindeki derelerin ıslah edilmesine yönelik hazırlanan projenin yaklaşık 4 milyon lira olduğunu söyledi. Bozkurt, derelerin ıslah projesinin ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yüklenici firma htarafından çalışmalara hemen başlanılacağını kaydetti. Bozkurt, ihalesinin yapılmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür için bir dizi ziyaretlerde bulunduklarını ifade etti. Bozkurt, Kayseri DSİ Bölge Müdürü Okan Bal’ı da makamında ziyaret ederek, teşekkür etti.

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