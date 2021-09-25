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Depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde depreme dayanıksız olduğu belirlenen Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Yeşilyurt İlkokulu ve Rehberlik Araştırma Merkezi'nde (RAM) yıkım çalışmaları başladı.

25 Eylül 2021 Cumartesi 00:48
Depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Yeşilyurt İlkokulu ve Rehberlik Araştırma Merkezi binalarının, depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkımına karar verildiğini söyledi. Bina yaşlarının 35 ile 82 arasında değiştiğini aktaran Öcal, "Milli Eğitim Bakanlığının 'yık yap' projesi kapsamında bu okullarımızın yıkımına başlandı. Yıkılan okullarımızın yerine iki yeni okul yapılacak. Yeni okullarımız için ödenek ayrıldı. Şu an ihale aşamasında olan okullarımızın inşaatı, 500 günde teslim edilecek. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 28 derslik, Yeşilyurt İlkokulu ise 24 derslik olacak” dedi.

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