Denetimlere devam

KADIŞEHRİ

Yozgat’ın Kadışehri İlçesinde, Zabıta ekipleri tarafından gıda ürünlerinde uygulanan KDV indirimine yönelik denetim yapıldı. Zabıta ekipleri yapılan denetimlerde gıda ürünlerine indirim yapılıp yapılmadığına bakarak, ürün fiyatlarının karşılaştırılmasını yaptı. Zabıta ekipleri etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda da kontroller gerçekleştirdi.

ŞEFAATLİ

Yozgat’ın Şefaatli İlçesinde, zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren marketlerde, KDV indirimi ve raf etiketi ile kasa fiyatı karşılaştırması yaparak, denetim gerçekleştirdi. Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, ‘’Vatandaşlarımızın bir mağduriyet yaşamamaları için zabıta ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdüreceklerdir’’ dedi. •Sümeyye İlhan•