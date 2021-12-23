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Denetimler hız kesmiyor

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde ürünlere rafta farklı, kasada farklı fiyat uygulayan işletmeye ceza kesildi.

23 Aralık 2021 Perşembe 00:53
Denetimler hız kesmiyor

Yerköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin marketlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İlçede bulunan zincir marketlerden birinde yapılan denetimde, 750 gramlık süzme peynirin etiket fiyatı ile kasa fiyatının farklı olduğu belirlendi. İşletmeye ceza kesildi. Raf ve tezgâh fiyatı ile yazar kasa fiyatının aynı olması gerektiğini belirten Zabıta Müdürü Remzi Hazer, Zabıta Kanununun çeşitli maddelerine göre işlem başlattıklarını kaydetti. İşyerlerinin daha önce de raf ve tezgâh fiyatları ile yazar kasa fiyatlarını kontrol etmeleri yönünde ikaz edildiğini bildiren Hazer, buna rağmen bazı firmaların bu konuda hassas davranmadığına dikkat çekti. Büyük firmalara güvenen vatandaşların, küçük miktarlarda da olsa kandırılmaması gerektiğini ifade eden Remzi Hazer, bunun firmalara da itibar kaybettirebileceğine işaret etti. (Ferhat Kayhan / Yerköy)

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