Denetime devam

Satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol ediyor. Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden ekipler, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırıyor. Etiket ve irsaliyelerde fiyat farklılıkları tespit edildiğinde rapor tutularak, Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine gönderiliyor. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, zabıta personellerinin de katılımı ile gerçekleştirilen denetimlerde temel gıda maddelerinden belirlenen ürünlerin, fiyat etiketine ve son kullanma tarihine bakıldığı bildirildi. Ayrıca, rafta farklı, kasada farklı fiyat var mı bununda denetlendiği, stokçuluğa karşı da teyakkuz halinde olduğunu bildirildi. Tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili tutanak tutulduğu ve Ticaret il Müdürlüğü ekipleri tarafından Bakanlık marifeti ile fahiş fiyat uygulayan marketlere gerekli cezai işlemlerinin uygulandığı ileri sürüldü.•Rabia Şahin•