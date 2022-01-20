Sorgun İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, ilçede eğitim gören 8’inci ve 12’inci sınıf öğrencilerine yönelik deneme sınavı yapıldı. Sorgun Belediyesinin destek ve katkılarıyla yapılan deneme sınavına ilçede eğitim görün 2 bin 227 öğrenci katıldı. İlki yapılan deneme sınavına İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürü Aydın Bora da katıldı. Deneme sınavının yapıldığı Fevzi Çakmak Ortaokulu ve Toki Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulunan Öcal, Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci'ye destek ve katkılarından dolayı çok teşekkür etti. •Sümeyye İlhan•