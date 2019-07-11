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Demokrasi ve Milli Birlik Sergisi

SARIKAYA Kaymakamlığınca, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında büyük çoğunluğu Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Demokrasi ve Milli Birlik Sergisi

SARIKAYA Kaymakamlığınca, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında büyük çoğunluğu Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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Demokrasi ve Milli Birlik Sergisi

Sarıkaya Kaymakamlığı bahçesinde açılan sergi hakkında gazetecilere bilgi veren Kaymakam Yasin Özcan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ülke genelinde olduğu gibi Sarıkaya'da da vatandaşların sokağa çıkıp devletinin, milletinin yanında yer aldığını söyledi.  Serginin açılışına Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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