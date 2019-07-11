Demokrasi ve Milli Birlik Sergisi

Sarıkaya Kaymakamlığı bahçesinde açılan sergi hakkında gazetecilere bilgi veren Kaymakam Yasin Özcan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ülke genelinde olduğu gibi Sarıkaya'da da vatandaşların sokağa çıkıp devletinin, milletinin yanında yer aldığını söyledi. Serginin açılışına Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.