Demokrasi ve Milli Birlik Sergisi

Sarıkaya Kaymakamlığı bahçesinde açılan sergi hakkında gazetecilere bilgi veren Kaymakam Yasin Özcan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ülke genelinde olduğu gibi Sarıkaya'da da vatandaşların sokağa çıkıp devletinin, milletinin yanında yer aldığını söyledi. Serginin açılışına Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.
11 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
14 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol