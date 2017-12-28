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Delice sulaması tamam

YERKÖY ilçesinde 3 bin 410 dekar tarım alanının sulamasında kullanılacak olan Delice Sulaması şebeke inşaatı tamamlandı.

Delice sulaması tamam

YERKÖY ilçesinde 3 bin 410 dekar tarım alanının sulamasında kullanılacak olan Delice Sulaması şebeke inşaatı tamamlandı.

28 Aralık 2017 Perşembe 07:00
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Delice sulaması tamam

Şebeke çalışmaları kapsamında 22 bin 500 metre değişik çapta boru döşendi. 140 sanat yapısı imalatı yapılarak, sulama şebekesi işletmeye açıldı.
DSİ tarafından gerçekleştirilen çalışma sonrasında tarım alanları su ile buluştu.
Ekonomik olarak rahatlayacak olan yöre halkının kendi kendine yetecek olması ile birlikte yıllardır göç etmek zorunda kalan vatandaşların artık kendi topraklarında geçimini sağlayıp, büyükşehirlere göç etmelerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

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