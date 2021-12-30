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'DEĞERLER ÖZÜMÜZDÜR'

Yozgat’ın Saraykent İlçesinde, kız ve erkek öğrenci pansiyonlarında akşam sohbetleri verilmeye başlandı.

30 Aralık 2021 Perşembe 00:19
'DEĞERLER ÖZÜMÜZDÜR'

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlamış olduğu ‘’Değerler Özümüzdür’’ projesi kapsamında, Saraykent İlçesinde bulunan pansiyonlarında akşam sohbetleri veriliyor. Çocukların evrensel ve toplumsal değerlerini kuvvetlendirmek ve manevi duygularını geliştirmek üzere uygulanan ‘Değerler Özümüzdür’ projesinin her hafta çarşamba günleri devam ettiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün uygulamaya koyduğu projeyi biz de Saraykent Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizle her hafta bir araya gelerek sohbet havasında işlemeye çalışıyoruz” dedi. Doğan, “Proje kapsamında bu yıl içerisinde sevgi, saygı, merhamet, şefkat, vefa, diğerkâmlık, paylaşma, yardımlaşma, dayanışma, sorumluluk, adil olma, sözünde durma, hayvanları koruma, özür dileme, teşekkür etme, selamlaşma, nezaket, doğruluk ve dürüstlük gibi pek çok değerlerimiz üzerinde durulacaktır. Kız ve erkek pansiyonlarımızda hocalarımızın katılımıyla yapılan sohbetlere öğrencilerimizin katılımı son derece yüksektir. Akşamları yaptığımız bu etkinliklerle öğrencilerimiz hem değerlerimiz hakkında bilgilendirilmekte aynı zamanda boş zamanlarını değerlendirmektedirler” şeklinde konuştu.

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