Değerlendirmelere başlanıldı

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, bakanlık tarafından hazırlanan ‘Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine’ ilişkin yönetmeliğin 25 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Çiftçi, ‘’Mahalli idarelerce belgelendirilmiş olan Belediye Belgeli Otel, Motel Vb. Konaklama Tesisleri müdürlüğümüze 28 Temmuz 2022 tarihine kadar başvuru yapıp, Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesini almaları gerekmektedir. Almayan tesisler İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilip faaliyetlerine son verilecektir. Bu kapsamda müdürlüğümüze başvuru yapan tesislerin değerlendirmeleri çalışanlarımız tarafından yapılmaya başlandı’’ dedi.