Değerlendirmeler devam ediyor

Proje kapsamın öğrenciler ile sık sık bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Şehit Yasin Yoldaş İlkokulu anlatım grubu öğrencilerini ağırladı. Değerlendirme toplantısı kapsamında öğrencilere kahvaltıda bir araya gelen Aksoy, kitap değerlendirmesi yaptı. Aksoy,” Kahvaltı sofralarımızın değişmez eğlencesi yumurta tokuşturma oyununu oynadık. Yapmış olduğumuz proje ile öğrencilerimize kitap okuma sevgisinin yanında geleneksel oyunlarımızı da hatırlatmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz için yeni projeler ve etkinlikler yapmayı, oyunlarla mutlu olmaya devam edeceğiz. Ayrıca öğrencilerimizin aktif bir şekilde projeye katılımlarına destek olan başta okul müdürümüz olmak üzere öğretmenimize teşekkür ederiz” dedi.

