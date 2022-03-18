Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Değerlendirmeler devam ediyor

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Okuyorum ve Anlatıyorum’ projesi kapsamında yapılan değerlendirme toplantıları devam ediyor.

18 Mart 2022 Cuma 00:29
Değerlendirmeler devam ediyor

Proje kapsamın öğrenciler ile sık sık bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Şehit Yasin Yoldaş İlkokulu anlatım grubu öğrencilerini ağırladı. Değerlendirme toplantısı kapsamında öğrencilere kahvaltıda bir araya gelen Aksoy, kitap değerlendirmesi yaptı. Aksoy,” Kahvaltı sofralarımızın değişmez eğlencesi yumurta tokuşturma oyununu oynadık. Yapmış olduğumuz proje ile öğrencilerimize kitap okuma sevgisinin yanında geleneksel oyunlarımızı da hatırlatmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz için yeni projeler ve etkinlikler yapmayı, oyunlarla mutlu olmaya devam edeceğiz. Ayrıca öğrencilerimizin aktif bir şekilde projeye katılımlarına destek olan başta okul müdürümüz olmak üzere öğretmenimize teşekkür ederiz” dedi.  

Anahtar Kelimeler:
Değerlendirmeler Devam EdiyorYozgatIlerigazetesiMartCumaHaberKadışehriIlçeMilliEğitimMüdürlüğüNuriAksoyOkuyorumAnlatıyorumDeğerlendirmeToplantı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deneyleri izlediler
Deneyleri izlediler
Kursiyerlere Kayseri gezisi
Kursiyerlere Kayseri gezisi
Su sıkıntısı kalmayacak
Su sıkıntısı kalmayacak
Etkinliğe katıldı
Etkinliğe katıldı
Çocuklara özel tiyatro
Çocuklara özel tiyatro
Bilim Fuarı açıldı
Bilim Fuarı açıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim