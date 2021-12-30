Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

DAVA AÇILDI

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, evinde başından silahla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüne ilişkin, 2 sanık hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

30 Aralık 2021 Perşembe 00:42
DAVA AÇILDI

Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Mart 2021'de arkadaşlarıyla evinde doğum günü kutlarken silahla başından yaralanan ve tedavi altına alındığı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 27 Mart'ta hayatını kaybeden Salkım'ın ölümüne ilişkin, şüpheliler A.M. ve M.S. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanıkların "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. İddianame, Sorgun Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması 21 Ocak 2022'de yapılacak. Öte yandan Salkım ailesinin isteği üzerine, ailenin avukatı Emin Erkılıç'ın, davanın Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürme" suçundan görülmesi talebiyle Sorgun Asliye Ceza Mahkemesi'ne "görevsizlik" dilekçesi verdiği öğrenildi. •aa•

Anahtar Kelimeler:
DAVA AÇILDIIlerigazetesiAralıkPerşembeYozgatSorgunIlçeCumhuriyet SavcısıÖzlem SalkımHapisCezasıDavaCumhuriyet BaşsavcılığıBozok Üniversitesi Tıp Fakültesi HastanesiSorgun Asliye Ceza Mahkemesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sorgun’da fiyat denetimi
Sorgun’da fiyat denetimi
'DEĞERLER ÖZÜMÜZDÜR'
'DEĞERLER ÖZÜMÜZDÜR'
BELGE TÖRENİ
BELGE TÖRENİ
OKUL ZİYARETLERİ
OKUL ZİYARETLERİ
Velilerle toplantı
Velilerle toplantı
Kaymakamdan aşı daveti
Kaymakamdan aşı daveti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim