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Daha yeşil Belekcehan

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Belekcehan Beldesinde, belediye tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.

12 Nisan 2022 Salı 00:11
Daha yeşil Belekcehan

Belekcehan Beldesi ile Arpalık köyü arasında bulunan araziye gerçekleştirilen fidan dikimine Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Daha yeşil bir Belekcehan için yapılan proje yoğun ilgi gördü. Fidan dikimde emeği geçen herkese teşekkür eden Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy,” Belediyemiz tarafından düzenlenen etkinliğe vatandaşlarımız tarafından yoğun bir ilgi gördü. Gerçekten bu denli bir çalışmalarda bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim. Beldemizin daha yeşil daha huzurlu olması için belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımızın rahatı bizler için oldukça önemli. Çalışmalarımızda bu yönde ilerletiyoruz” şeklinde konuştu.

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