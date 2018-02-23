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Çöplükler ilaçlandı

HAVALARIN ısınmaya başlamasıyla birlikte bataklıklarda, çöplüklerde yumurta bırakma sürecine giren böceklere karşı ilaçlama çalışmalarına başlanıldı.

Çöplükler ilaçlandı

HAVALARIN ısınmaya başlamasıyla birlikte bataklıklarda, çöplüklerde yumurta bırakma sürecine giren böceklere karşı ilaçlama çalışmalarına başlanıldı.

23 Şubat 2018 Cuma 07:00
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Çöplükler ilaçlandı

Çekerek Belediyesi’ne bağlı ekipler, böcekle mücadele çalışmalarına bataklık ve çöplükleri, park, bahçe gibi alanları ilaçlayarak başladı.
Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, ‘İlçemiz hayvan gübre alanları, çöp alanları, atıkların bulunduğu sahalarda sineğin çoğalmasını sağlayacak noktalarda ocak ayı itibariyle başlatılan ilaçlama işlemleri devam ediyor.
Bu sayede her ne kadar sineği tamamen yok etmek mümkün olmasa bile amacımız yaz aylarında artabilecek sinek popülasyonunu bu çalışmalar ile azami noktaya indirebilmektir’ dedi.

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