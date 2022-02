Çekerek Belediyesi tarafından eskiden beri yapılan Congulus (Körkü) Gezme Oyunu etkinliği yapıldı. Önceki kuşaktaki insanlara göre Dede hesabında Gücük ayı yani Şubatın ortalarında koyunların karnındaki yavruların canlanma vaktidir. Congulus Gezme, yavruların canlanmasına yardımcı olmak için çobanların bir araya gelerek iki kişiye bayan elbisesi giydirilmesi, her taraflarına zil, çıngırak takılması, başlarında da her tarafını postla kaplamış Dede Korkut hikayelerindeki dev gibi congulus baba durması ve oynayarak, dümbelek çalarak sürü sahibinin evine varmalardır. Congulus Gezmede, ağılın yakınında gürültü yaparak oynarlar ki gürültüden korkan koyunların rahmindeki kuzuları canlansın. Daha sonra sürü sahibinden bahşiş alınır ve başka haneye gidilir. Bu geleneğin her yıl düzenlendiğini ifade eden Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ‘’Unutulmaya yüz tutmuş adet, gelenek ve göreneklerimizi yeni nesillere aktarmak namına Belediyemiz olarak üzerimize düşeni yaptık ve yapacağız’’ dedi. •Sümeyye İlhan•