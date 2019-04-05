Çok amaçlı rehberlik etkinliği

Saraykent Anadolu İmam Hatip Lisesi Rehber Öğretmeni Aslı Zeynep Zafer tarafından yapılan rehberlik faaliyetlerinde öğrencilerin başarılarını üst düzeye çıkarmayı hedef alan konular ele alındı. Öğrenme güçlüğü çeken dezavantajlı çocuklar, öğrenci psikolojisini etkileyen unsurlar, bağımlılıkla mücadele, gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği yanlış uygulamalar, verimli ders çalışma teknikleri, kitap okuma alışkanlıkları gibi pek çok konuda yetişkinlere de eğitimler verildi. Yetişkinlere yönelik yapılan rehberlik faaliyetlerinde, aile içi iletişim, dezavantajlı çocuklara davranış kuralları, öfke kontrolü ve aile içi sorunlarla baş edebilme yolları gibi konular gündeme alınarak başarılı bir seminer faaliyeti gerçekleşti. Köy ve kasabalardaki yetişkinlerin yoğun olarak rağbet ettiği seminer faaliyeti dönem içerisinde planlı bir şekilde belirlenen günlerde tekrar etti. Saraykent Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Zafer, "İlçe genelindeki okullarımızın olduğu köy ve kasabalarımızdaki öğrenci ve öğrenci velilerine yönelik yaptığımız rehberlik ve psikolojik danışma seminerini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün planlaması neticesinde gerçekleştirdik. Özellikle öğrencilerimizin gereksinim duyduğu özgüveni ve olumlu benlik algısını geliştirme, kişisel sorunlarını çözme becerilerini geliştirme, sorumluluk duygusunu geliştirme, kendini tanıma becerilerini geliştirme, karşısındakini anlama becerilerini geliştirme ve kendini ifade edebilme becerilerini geliştirme konuları önceliğimiz arasında yer aldı. Seminerimizin diğer bir hedefi ise öğrenci velilerimiz oldu. Velilerimiz Aile içi iletişim ve etkileşim, aile içi sorunlar ile baş edebilme ve dezavantajlı çocuklara davranış modelleri gibi konulara yoğun anlamda ilgi gösterdiler" dedi.