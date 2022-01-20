Codar, pazarcı esnafı ile buluştu

Çayıralan ilçesine haftalık kurulan sebze ve meyve pazarını gezen Belediye Başkanı Ömer Codar, pazarcı esnafının sorunlarını dinlerken, pazardan alışveriş yapan vatandaşlar ile de sohbet etti.
20 Ocak 2022 Perşembe 00:02
Yozgat’ın Çayıralan İlçesinde, Belediye Başkanı Ömer Codar, her hafta olduğu gibi bu haftada pazarcı esnafını gezerek sorunlarını dinledi.
Çayıralan ilçesine haftalık kurulan sebze ve meyve pazarını gezen Belediye Başkanı Ömer Codar, pazarcı esnafının sorunlarını dinlerken, pazardan alışveriş yapan vatandaşlar ile de sohbet etti.