Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Codar, pazarcı esnafı ile buluştu

Yozgat’ın Çayıralan İlçesinde, Belediye Başkanı Ömer Codar, her hafta olduğu gibi bu haftada pazarcı esnafını gezerek sorunlarını dinledi.

20 Ocak 2022 Perşembe 00:02
Codar, pazarcı esnafı ile buluştu

Çayıralan ilçesine haftalık kurulan sebze ve meyve pazarını gezen Belediye Başkanı Ömer Codar, pazarcı esnafının sorunlarını dinlerken, pazardan alışveriş yapan vatandaşlar ile de sohbet etti. 

Anahtar Kelimeler:
CodarPazarcı Esnafı Ile BuluştuIlerigazetesiOcakPerşembe2022YozgatçayıralanBelediye Başkanıömer CodarPazarEsnaf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DÖGEP toplantısı yapıldı
DÖGEP toplantısı yapıldı
5 kişi yaralı
5 kişi yaralı
İlçelerde çalışma
İlçelerde çalışma
Banka müdürleriyle toplantı
Banka müdürleriyle toplantı
İşçilere rekor zam
İşçilere rekor zam
KÖYDE OKUMA
KÖYDE OKUMA
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim