Codar, belediyeciliği anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen çalıştayda, yurt genelinde göreve seçilen tüm CHP’li belediye başkanları katıldı. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, şeffaflık üzerine yaptığı konuşmasında, göreve geldikten sonra yaptığı çalışmaları da özetledi, şeffaf belediyecilik anlaşını nasıl hayata geçirdiği konusunda bilgiler aktardı. Çayıralan Belediye başkanı Ömer Codar, Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte diğer büyükşehir belediye başkanları ile bir araya gelip, karşılıklı yapılabilecek çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulundu.