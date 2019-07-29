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Codar, belediyeciliği anlattı

AFYONKARAHİSAR Sandıklı’da gerçekleştirilen CHP Beleye Başkanlarının katıldığı çalıştıya Boğazlıyan ilçesine bağlı Uzunlu Beldesi Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı ile katılan Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, şeffaf belediyecilik ve Çayıralan belediyesinde yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Codar, belediyeciliği anlattı

AFYONKARAHİSAR Sandıklı’da gerçekleştirilen CHP Beleye Başkanlarının katıldığı çalıştıya Boğazlıyan ilçesine bağlı Uzunlu Beldesi Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı ile katılan Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, şeffaf belediyecilik ve Çayıralan belediyesinde yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
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Codar, belediyeciliği anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen çalıştayda, yurt genelinde göreve seçilen tüm CHP’li belediye başkanları katıldı.  Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, şeffaflık üzerine yaptığı konuşmasında, göreve geldikten sonra yaptığı çalışmaları da özetledi, şeffaf belediyecilik anlaşını nasıl hayata geçirdiği konusunda bilgiler aktardı. Çayıralan Belediye başkanı Ömer Codar, Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte diğer büyükşehir belediye başkanları ile bir araya gelip, karşılıklı yapılabilecek çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulundu.

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