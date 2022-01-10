Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Çocuklarla oyun oynadı

Yozgat’ın Kadışehri İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy ana sınıfı ziyareti yaparak, çocuklarla vakit geçirdi.

10 Ocak 2022 Pazartesi 00:51
Çocuklarla oyun oynadı

 Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy,  Şehit Bünyamin Duymaz İlkokulu’nda ana sınıfını ziyaret etti. Çocuklarla sohbet edip, oyun oynayan Aksoy, ‘’ İçimizdeki çocuk gülümserse ruhu tükenmez derler insanın. Ya çocuklar gülerse? İşte o zaman renk renk olur gökyüzü. Bir ressam gibi öğrencilerimizin hayal tuvalinde renkleri buluşturan idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim. Hayatı, mutluluğun arkasına rüzgar olan eğitimciler güzelleştirir’’ dedi. •Sümeyye İlhan•

Anahtar Kelimeler:
Çocuklarla Oyun OynadıYozgatIlerigazetesiOcakPazartesiHaberKadışehriİlçeMilliEğitimMüdürlüğüNuriAksoyAnaSınıfıöğrencilerçocuklarVakitGeçirdiOyunOynadı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sis uyarısı
Sis uyarısı
Miniklerden tekerlekli sandalye yardımı
Miniklerden tekerlekli sandalye yardımı
Yasak hakkında bilgilendirdiler
Yasak hakkında bilgilendirdiler
Sıcak Yemek Hizmeti
Sıcak Yemek Hizmeti
Kur’an Kursunu ziyaret etti
Kur’an Kursunu ziyaret etti
Çocuklar üşümeyecek
Çocuklar üşümeyecek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim