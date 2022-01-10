Çocuklarla oyun oynadı

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Şehit Bünyamin Duymaz İlkokulu’nda ana sınıfını ziyaret etti. Çocuklarla sohbet edip, oyun oynayan Aksoy, ‘’ İçimizdeki çocuk gülümserse ruhu tükenmez derler insanın. Ya çocuklar gülerse? İşte o zaman renk renk olur gökyüzü. Bir ressam gibi öğrencilerimizin hayal tuvalinde renkleri buluşturan idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim. Hayatı, mutluluğun arkasına rüzgar olan eğitimciler güzelleştirir’’ dedi. •Sümeyye İlhan•