ÇOCUKLARIN MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz 4-6 yaş Kur’an Kursları ziyaretleri kapsamında Güldibi Mahallesinde bulunan Kur’an Kursunu ziyaret etti. Açıkgöz göreve başladığında ilçede bulunan Kur’an Kursu sayısının 2 adetken yaptıkları çalışmalar sonucu kurs sayısını 8’e, öğrenci sayını ise son üç ayda 23 kişiden 105 kişiye yükselttiklerini ifade etti. 4-6 yaş Değerler Eğitimi ve Kur’an Kurslarından bambaşka bir nesil yetişeceğini söyleyen Açıkgöz, ‘’Peygamber Efendimiz (s.a.v.) çocuklarımıza 7 yaşına kadar sevginin, saygının, doğruluğun güzelliğini, yalanın, iftiranın kötülüğünü anlatmamızı istiyor. Değerlerimizi, abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır gibi temel dini vecibeleri öğretmemizi istiyor. 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda bizler, bunun eğitimini vermeye gayret ediyoruz’’ diye konuştu. Açıkgöz, Allah’ın emirlerini bilen ve yaşayan bir neslin, kendileri için hedef nesil olduğunu vurgulayarak, ‘’Biz bu hedef nesli, yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Anayasal olarak da bu bizim vazifemiz. Anayasamızın 58. Maddesinde, bizlere gençlerimizi alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alma vazifesi yükleniyor. Bu vazifeyi yerine getirmek için genç kardeşlerimizle bu yaşlardan itibaren ilgilenmemiz ve yavrularımızı korumak için çok çalışmamız gerekiyor’’ dedi. Açıkgöz, gelen talepleri karşılamak için köylerde dahi 4-6 yaş Kur’an Kursları açtıklarını ifade etti.

‘’HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIKLAR’’

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, 4-6 Yaş Kur’an Kursları projesinin ülke için çok önemli olduğunun altını çizerek, bu kapsamda uygulamada karşılaştıklarından yola çıkarak bir rapor hazırladıklarını söyledi. Açıkgöz, hazırladıkları rapor kapsamında birkaç önerilerinin olduğunu belirterek önerilerini sıraladı. Açıkgöz, ‘’Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı anaokullarımıza evlatlarımızı, 36 aylık iken kayıt yapabiliyoruz. Fakat 4-6 Yaş Kurslarımızda yaş sınırı, 48 ay olarak belirlendiği için bu yöndeki talepleri karşılayamıyoruz. Şu an velilerimiz, anaokulundaki çocuklarını, 4-6 yaş Kur’an Kurslarımıza kayıt yaptırmak istedikleri zaman, 48 ayı doldurmadıkları için kayıtları alınamıyor. Velilerimizin bu sorunun çözüme kavuşması yönünde çok yoğun talepleri var. İnşallah bunları da içeren bir rapor kaleme alıyoruz. Saraykent’in çocukları her yaşta her şeyin en iyisine layık’’ şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARLA VAKİT GEÇİRDİ

Ulaşım sıkıntısı yaşamadan herkesin kurslardan faydalanması adına 8 farklı noktada 4-6 Yaş Kur’an Kursu açtıklarını ifade eden Kaymakam Ali Açıkgöz, ‘’Bizim için bir evladımız dahi çok kıymetli. Bugün Güldibi Mahallemizde Kur’an-ı Kerim okumayı kısa sürede öğrenen Miraç isimli yavrumuzun sevincini paylaşmaya geldik. Bu güzel yavrularımızla sohbet ettik. Çocuklarımızın nasıl güzel yetiştiklerine bizzat şahit olduk’’ şeklinde açıklama yaptı. 4-6 Yaş Kur’an Kurslarındaki 105 öğrencinin, büyük bir aşkla Allah’ın emirlerini öğrendiklerini söyleyen Açıkgöz, ‘’4-6 Yaş Kur’an Kurslarımız için emek veren tüm devlet büyüklerimizden ve sahada çaba harcayan hocalarımızdan Allah razı olsun. 4-6 Yaş Kur’an Kurslarına kayıtlı öğrenci sayısının artması için büyük emek veren İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Doğan’a ve İlçe Müftümüz Yasin Baykal’a teşekkür ediyorum” dedi. •Sümeyye İlhan •