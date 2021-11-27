Çocukların kar sevinci

Yozgat il genelinde yağan mevsimin ilk karı sevinçle karşılanırken, sokağa fırlayan çocuklar kardan adam yapıp, kartopu oynayarak kar keyfi yaptı. Yozgat’ta önceki gün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Yozgat’ın özellikle doğu ve kuzey kesimlerinde yer alan yerleşim birimleri bu yıl ilk defa beyaza büründü. Uzun bir aradan sonra yağan kar, çocuklar tarafından sevinçle karşılandı. Çocuklar akranlarıyla kartopu oynayarak kardan adam yaptı. Gönüllerince eğlenen çocuklar, aileleri ile birlikte keyifli bir gün geçirdi. Kar yağışını sevinçle karşıladıklarını dile getiren çocuklar, ‘’Kar yağdı, çok eğleniyoruz. Kartopu savaşı yapıyoruz. Şimdi de kardan adam yapacağız. Kar yağdığında çok mutlu olduk’’ diye konuştular. Çekerek ilçesinin Kayalar köyünde de çocuklar okullarına giderken, teneffüs saatlerinde kartopu oynayıp, kardan adam yapmanın mutluluğunu yaşadılar.