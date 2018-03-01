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Çocuklara yataklı tedavi

SARAYKENT Şehit Beytullah Yeşilay Devlet Hastanesi’ne uzman atamasının ardından ‘Çocuk Yataklı Servisi’ açıldı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çağrı Coşkun, Çocuk Servisine hasta kabulüne başladıklarını, bu sayede çocuk hastalarının sevk oranının düşürülerek, bölge halkının memnuniyetini artırmak için çalışmaların hız kazandığını belirtti.

Çocuklara yataklı tedavi

SARAYKENT Şehit Beytullah Yeşilay Devlet Hastanesi’ne uzman atamasının ardından ‘Çocuk Yataklı Servisi’ açıldı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çağrı Coşkun, Çocuk Servisine hasta kabulüne başladıklarını, bu sayede çocuk hastalarının sevk oranının düşürülerek, bölge halkının memnuniyetini artırmak için çalışmaların hız kazandığını belirtti.

01 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Çocuklara yataklı tedavi

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Volkan Varol ise, ‘Dâhiliye, Acil Servis ve Evde Sağlık Birimine ek olarak Çocuk Yataklı Servisin açılmasıyla, ilçenin sağlık hizmeti ihtiyacını büyük oranda karşılamış bulunmaktayız. Saraykent ilçemizde sağlık hizmet kalitesini bir adım daha ileriye taşımaktan mutluluk duyuyoruz’ dedi.
Bu arada, hastane çalışanları, hastane bahçesine ağaç dikti, çevre düzenlemesine katkıda bulundu.

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