Çocuklara yataklı tedavi

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Volkan Varol ise, ‘Dâhiliye, Acil Servis ve Evde Sağlık Birimine ek olarak Çocuk Yataklı Servisin açılmasıyla, ilçenin sağlık hizmeti ihtiyacını büyük oranda karşılamış bulunmaktayız. Saraykent ilçemizde sağlık hizmet kalitesini bir adım daha ileriye taşımaktan mutluluk duyuyoruz’ dedi.
Bu arada, hastane çalışanları, hastane bahçesine ağaç dikti, çevre düzenlemesine katkıda bulundu.
Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Volkan Varol ise, ‘Dâhiliye, Acil Servis ve Evde Sağlık Birimine ek olarak Çocuk Yataklı Servisin açılmasıyla, ilçenin sağlık hizmeti ihtiyacını büyük oranda karşılamış bulunmaktayız. Saraykent ilçemizde sağlık hizmet kalitesini bir adım daha ileriye taşımaktan mutluluk duyuyoruz’ dedi.
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