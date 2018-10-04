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Çocuklara kırmızı düdük

SARIKAYA İlçesinde Kaymakam Yasin Özcan, trafik uygulama noktasını ziyaret ederek, kontroller sırasında araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük dağıttı.

Çocuklara kırmızı düdük

SARIKAYA İlçesinde Kaymakam Yasin Özcan, trafik uygulama noktasını ziyaret ederek, kontroller sırasında araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük dağıttı.

04 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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Çocuklara kırmızı düdük

Kaymakam Özcan, asayiş ve trafik uygulamaları hakkında İlçe Emniyet Müdürü Kadir Topkaya ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç'tan bilgi aldı. Kaymakam Özcan, trafik ekipleri tarafından durdurulan sürücülerle sohbet etti, trafik kurallarına uymalarını istedi, araçta bulunan çocuklara da kırmızı düdük hediye etti. Özcan, çocuklardan aile bireylerinin trafikte kurallara uyup uymadığını kontrol etmelerini ve emniyet kemeri takmıyorlarsa, hız yapıyorlarsa, araba sürerken cep telefonuyla konuşuyorlarsa, arabada sigara içiyorlarsa düdük çalarak uyarmaları istedi. 

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