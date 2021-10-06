Çocuklar üşümesin

Belekçehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, her yıl olduğu gibi bu yıl da kış öncesinde ‘Çocuklarımız üşümesin’ diyerek, temin ettiği kışlık kıyafetleri okul ziyaretinde bulunarak, öğrencilere teslim etti. Başkan Arısoy, ‘’Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar, Dünyayı çocuklara verelim. Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı. Çocuklar dünyayı alacak elimizden, Ölümsüz ağaçlar dikecekler, der memleket şairi. Bizlerde Belekcehan Belediyesi olarak belki dünyayı veremeyiz ama her yıl olduğu gibi okulumuz öğrencilerinin tamamına kış şartlarında içlerini ısıtacak kışlık mont yardımı yaptık’’ dedi. •Rabia Şahin•

