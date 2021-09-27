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Çocuk Şenliği yapıldı

Yozgat'ın Sorgun illçesinde belediye tarafından düzenlenen 2'nci Çocuk Şenliği, Ahmet Uslu Dutluk Parkı'nda yapıldı.

27 Eylül 2021 Pazartesi 00:25
Çocuk Şenliği yapıldı

Program başlamadan şenlik alanını dolduran çocuklar, bir yandan güzel havanın tadını çıkarırken, bir yandan da gönüllerince eğlendi. Şenlikte konuşan Sorun Belediye Başkan Vekili Kazım Ergün, belediye olarak çocuklara çok önem verdiklerini ve onların bilinçli ve yararlı birer birey olarak yetişmelerine katkı sağlamak istediklerini söyledi. Ne kadar büyürse büyüsün, anne ve babasının gözünde hala küçük kalan çocukların, ne kadar becerikli ve içlerinde ne büyük cevherler olduğunu görmek için onlara fırsatlar verilmesi gerektiğini ifade eden Ergün, onlara bu fırsatları verilmezse içlerindeki cevherin keşfedilemeyeceğini aktardı. Konuşmanın ardından çocuklar, yüz boyama, zumba, zıp zıp top yarışı, trambolin, jimnastik oyunları ile eğlenirken, masallar dinleyip pamuk şeker yedi. (aa)

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