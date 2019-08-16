ÇOCUK ŞENLİĞİ

Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından destekleriyle düzenledikleri ‘Çocuk Şenliği’ programında çocukları ile birlikte iştirak eden, etmeyen tüm belde halkına teşekkür etti. Şenlikte, yaz tatiline giren çocuklar, aileleriyle birlikte keyifli dakikalar geçirdi. Çocuklar ve aileleri, kukla şovundan illüzyon gösterisine, Karagöz-Hacivat’tan balon şovuna kadar birbirinden renkli etkinliklerle doyasıya eğlendi. Festival alanını andıran şenlikte çocuklara mısır ve pamuk şeker de ikram edildi.