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Çiçeğe destek talebi

SARIKAYA ilçesinde Şakayık Çiçeği yetiştiriciliği yapmak için TKDK'ya proje başvurusu hazırlığına başlayan gurbetçi yatırımcı Bülent Höke, TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker'i ziyaret etti.

Çiçeğe destek talebi

SARIKAYA ilçesinde Şakayık Çiçeği yetiştiriciliği yapmak için TKDK'ya proje başvurusu hazırlığına başlayan gurbetçi yatırımcı Bülent Höke, TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker'i ziyaret etti.

21 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Çiçeğe destek talebi

Hollanda'da yaşamını sürdüren Höke, Hollanda'nın yıllardır ihracatını yaptığı şakayık çiçeğinin ülkemizde yetiştirilmesi için çok uygun bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Höke, Sarıkaya ilçesinde yetiştirilen şakayık çiçeklerinin önce İstanbul pazarındaki açığı kapatacağını daha sonra da Rusya ve Ukrayna gibi ülkelere ihraç edileceğini anlattı. TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, yeni iş alanlarının açılması, istihdam edilmesine de imkan sağlaması beklenen bu yeni alanda gurbetçi vatandaşların Avrupa’da edindiği mesleki bilgileri, tecrübeleri kendi memleketlerinde uygulamaya geçirmelerinin ekonomiye sağlayacağı girdileri düşünerek, yaptıkları bu girişimin çok güzel ve anlamlı olduğunun altını çizdi.

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