Çiçeğe destek talebi

Hollanda'da yaşamını sürdüren Höke, Hollanda'nın yıllardır ihracatını yaptığı şakayık çiçeğinin ülkemizde yetiştirilmesi için çok uygun bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Höke, Sarıkaya ilçesinde yetiştirilen şakayık çiçeklerinin önce İstanbul pazarındaki açığı kapatacağını daha sonra da Rusya ve Ukrayna gibi ülkelere ihraç edileceğini anlattı. TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, yeni iş alanlarının açılması, istihdam edilmesine de imkan sağlaması beklenen bu yeni alanda gurbetçi vatandaşların Avrupa’da edindiği mesleki bilgileri, tecrübeleri kendi memleketlerinde uygulamaya geçirmelerinin ekonomiye sağlayacağı girdileri düşünerek, yaptıkları bu girişimin çok güzel ve anlamlı olduğunun altını çizdi.