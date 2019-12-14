CHP'li Keven: Sarıkaya sahipsiz kaldı

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Sarıkaya halkının dört gözle fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksekokulu ve hastanesini beklediğini hatırlatarak, “Ancak buna karşı yöneticilerimizin ve bu yatırımları en az bizim kadar takip etmesi gereken siyasi iktidarın temsilcilerinin bu ilgisizliği Sarıkaya halkını üzüyor ve yoruyor” dedi. Keven, 2018 yılında Unesco’nun Sarıkaya Roma Hamamını geçici miras listesine aldığı halde, 2019 yılının Roma Hamamı için kayıp yıl olduğunun altızı çizerek, “2020 yılı kaybedilmesin ve biran önce yıkılması gereken yapılan yıkılsın, kazılar devam etsin, etrafı artık düzenlensin ve burası bir turizm merkezi görünümüne kavuşturulsun” diye konuştu.