CEZAEViNDE KAZ ÜRETiMi

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde uygulamaya konulan ‘Şefaatli Kazı ORAN ile yetişiyor’ başlıklı proje kapsamında, eski cezaevi binası, Kaz Yetiştirme Merkezi’ne dönüştürülmek üzere başlatılan çalışmalar devam ediyor. Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, Kaz Yetiştirme Merkezine dönüştürülmeye çalışılan eski cezaevi binasını ziyaret ederek, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Şefaatli ilçesinde tarım ve hayvancılık alanında alternatif projeler hazırlanarak, Kazın sadece etinden değil damızlık yumurta ve tüyünün de ekonomiye kazandırılmasına yönelik adımlar atılmaya başlandığı kaydedildi. Şefaatli Kaymakamlığı tarafından hazırlanıp, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından desteklenen ‘Şefaatli Kazı ORAN ile yetişiyor’ başlıklı proje kapsamında, eski cezaevi binasının da yetiştirme merkezine dönüştürülmesi kararlaştırıldı. ORAN ve Şefaatli Kaymakamlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 66 çiftçiye 3 bin 300 kaz palazının dağıtıldığı ilçede, hayata geçirilen projelerle kente göç eden bireylerin geri dönmesinin sağlanması, kırsalda yaşayan halkın ekonomik, refah seviyesini yükseltmesinin amaçlandığı aktarıldı.