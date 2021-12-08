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ÇEVRE DÜZENLEMESi

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından fidan dikilerek, yeşillendirme çalışmalarına devam ediliyor.

08 Aralık 2021 Çarşamba 00:58
ÇEVRE DÜZENLEMESi

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Sorgun’u güzelleştirmeye ve yeşillendirmeye devam ettiklerini belirterek, ‘’ Diktiğimiz fidanlar yeşerecek büyüyecek yenilenen Sorgun’umuzun süsü olacak. Bu fidanlarımızı geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza emanet ediyoruz. Sizlerde çocuklarımıza daha yeşil bir Sorgun bırakmak için fidan bağışında bulunabilirsiniz.  Sizleri birlik olmaya, birlikte var olmaya, çocuklarımızın hayalinde ki Sorgun’u şekillendirmeye davet ediyoruz’’ dedi. 

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