ÇEVRE DÜZENLEMESi

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Sorgun’u güzelleştirmeye ve yeşillendirmeye devam ettiklerini belirterek, ‘’ Diktiğimiz fidanlar yeşerecek büyüyecek yenilenen Sorgun’umuzun süsü olacak. Bu fidanlarımızı geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza emanet ediyoruz. Sizlerde çocuklarımıza daha yeşil bir Sorgun bırakmak için fidan bağışında bulunabilirsiniz. Sizleri birlik olmaya, birlikte var olmaya, çocuklarımızın hayalinde ki Sorgun’u şekillendirmeye davet ediyoruz’’ dedi.