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Çetiner, koltuğa oturdu

YERKÖY ilçesinde Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Genel Kurul toplantısında göreve getirilen Fikret Çetiner, makamına oturdu.

Çetiner, koltuğa oturdu

YERKÖY ilçesinde Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Genel Kurul toplantısında göreve getirilen Fikret Çetiner, makamına oturdu.

03 Nisan 2018 Salı 07:00
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Çetiner, koltuğa oturdu

Başkan Fikret Çetiner, ‘’Yerköy Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi genel kurulu seçimimizde beni destekleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Yeni dönemde üyelerimizle birlikte kararlar vererek birlikte daha güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Yeni yönetimin Kooperatifimize ve İlçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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