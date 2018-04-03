Çetiner, koltuğa oturdu

Başkan Fikret Çetiner, ‘’Yerköy Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi genel kurulu seçimimizde beni destekleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Yeni dönemde üyelerimizle birlikte kararlar vererek birlikte daha güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Yeni yönetimin Kooperatifimize ve İlçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.