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Çekerek’te termal ihtimali

ÇEKEREK ilçesinde iki adet sıcak su kuyusu tespit edildiği öğrenildi.

Çekerek’te termal ihtimali

ÇEKEREK ilçesinde iki adet sıcak su kuyusu tespit edildiği öğrenildi.

18 Haziran 2019 Salı 00:00
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Çekerek’te termal ihtimali
İlçede tespiti yapılan iki adet sıcak su kuyusundaki suyun termal özelliğe sahip olup olmadığı ise bilinmiyor.
İlçede ortaya çıkan kuyulardan bir tanesinin Çekerek Barajı’na yakın bir bölgede, diğerinin ise farklı noktada olduğu bildirildi.
Konuyu Çekerek İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Ünsal, İl Genel Meclisi’ne taşıdı.
Çekerek İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Ünsal, suyun nitelik ve özelliğinin tespiti için Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü(MTA) ekipleri veya diğer yetkililerden destek talep ettiğini ifade etti.
Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı ise meclis olarak konunun takipçisi olacaklarını belirtti.
İskender Nazlı, “Gönül ister ki her ilçemizde termal nitelikli su bulalım. İnşallah ilçede tespiti yapılan bu kaynaklar termal özelliğe sahiptir. Meclis olarak üzerimize düşeni yapacağız” dedi.
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