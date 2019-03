Çekerek’te kermes

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan´ın açılışını yaptığı etkinliğe çok sayıda kurum amiri, okul müdürü ve öğrenci velisi katıldı. Kermeste öğretmen ve öğrencilerin hazırlamış oldukları birbirinden güzel yiyeceklerin ikrama sunularak, elde edilen gelirin okul ihtiyaçları için karşılanması amaçlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, ‘’İlçemiz okullarının her birinde birbirinden farklı ve birbirinden güzel etkinliklerin yapıldığını görmek, Çekerek´in eğitiminde alınan mesafeyi göstermesi açısından önemlidir. Bu başarıların mimarı öğretmenlerin her alanda emeklerinin hissedilmesi takdir edilmesi gerekir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her alanda öğretmenlerimizin yapmış oldukları çalışmaların destekçisi olacağız. Başarıda en önemli faktör birlikte iş yapabilme becerimizin gelişmesidir’’ dedi.