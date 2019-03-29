Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92120
ALTIN
232.000
DOLAR
5.5460
STERLİN
7.2951
EURO
6.2267

Çekerek’te kermes

ÇEKEREK Karahacılı İlk ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri okul yararına kermes etkinliği gerçekleştirdi.

Çekerek’te kermes

ÇEKEREK Karahacılı İlk ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri okul yararına kermes etkinliği gerçekleştirdi.

29 Mart 2019 Cuma 00:00
10 Okunma
Çekerek’te kermes

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan´ın açılışını yaptığı etkinliğe çok sayıda kurum amiri, okul müdürü ve öğrenci velisi katıldı. Kermeste öğretmen ve öğrencilerin hazırlamış oldukları birbirinden güzel yiyeceklerin ikrama sunularak, elde edilen gelirin okul ihtiyaçları için karşılanması amaçlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, ‘’İlçemiz okullarının her birinde birbirinden farklı ve birbirinden güzel etkinliklerin yapıldığını görmek, Çekerek´in eğitiminde alınan mesafeyi göstermesi açısından önemlidir. Bu başarıların mimarı öğretmenlerin her alanda emeklerinin hissedilmesi takdir edilmesi gerekir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her alanda öğretmenlerimizin yapmış oldukları çalışmaların destekçisi olacağız. Başarıda en önemli faktör birlikte iş yapabilme becerimizin gelişmesidir’’ dedi.

Son Güncelleme: 28.03.2019 16:32
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yaşlanınca Biz etkinliği
Yaşlanınca Biz etkinliği
Çayıralan’da eğitim değerlendirildi
Çayıralan’da eğitim değerlendirildi
Sorgun’da bilim fuarı
Sorgun’da bilim fuarı
Bilgi güvenliği anlatıldı
Bilgi güvenliği anlatıldı
Kaçak balık avına yakın takip
Kaçak balık avına yakın takip
Miniklerin Ebru çalışması
Miniklerin Ebru çalışması
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim