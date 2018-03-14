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Çekerek’te ince hesap

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubunda mücadele verecek olan Çekerek Belediyespor futbol takımı, yeniden bir üst lige dönebilmenin hesabını yapıyor.

Çekerek’te ince hesap

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubunda mücadele verecek olan Çekerek Belediyespor futbol takımı, yeniden bir üst lige dönebilmenin hesabını yapıyor.

14 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Çekerek’te ince hesap

Antrenör Nevzat Uslu, geçtiğimiz sezon ligde son ana kadar kalabilme mücadelesi verdiklerini, ancak istedikleri sonucu alamayınca bir alt kümeye düştüklerini söyledi.
Bu sezon yeniden bir üst lige çıkabilmek için mücadele vereceklerini kaydeden Nevzat Uslu,
‘’Güçlü rakiplerimizin bulunduğu grupta mücadele vereceğiz. Amacımız bu gruptan çıkmak ve birinci kümede de kalıcı olmaktır. Genç ve yetenekli sporcularımızla hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum’’ dedi.

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