Çekerek’te ince hesap

Antrenör Nevzat Uslu, geçtiğimiz sezon ligde son ana kadar kalabilme mücadelesi verdiklerini, ancak istedikleri sonucu alamayınca bir alt kümeye düştüklerini söyledi.

Bu sezon yeniden bir üst lige çıkabilmek için mücadele vereceklerini kaydeden Nevzat Uslu,

‘’Güçlü rakiplerimizin bulunduğu grupta mücadele vereceğiz. Amacımız bu gruptan çıkmak ve birinci kümede de kalıcı olmaktır. Genç ve yetenekli sporcularımızla hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum’’ dedi.