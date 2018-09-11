Çekerek’te hanım sofrası

Çekerek Belediyesi tarafından tertiplenen programda, hanımlar aynı sofrada buluşuyor ve birlikte kahvaltı yapıyor. Bu kapsamda Seyit Ahmet Mahallesi hanımları, belediye tarafından düzenlenen kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, “İlçedeki hanımlarımızı aynı sofrada buluşturuyoruz. Evlatlarıyla birlikte kahvaltı yapıyorlar, sohbet ediyorlar ve farklı bir gün yaşamış oluyorlar” dedi.