Çekerek’te Girişimcilik eğitimi

Çekerek Belediyesi öncülüğünde, İşkur İl Müdürlüğü ile ortaklaşa açılan uygulamalı girişimcilik kursu mülakatları yapıldı. Kursa katılmaya hak kazananlar ise, eğitmen Burak Yıldırım rehberliğinde eğitimlere başladı. 4 gün süreli eğitimlere 25 kişi devam ediyor. Bugün tamamlanacak olan kursu başarıyla bitiren kursiyerlere iş yeri açmaları durumunda KOSGEB’den 50 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacak.