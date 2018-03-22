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Çekerek’te Girişimcilik eğitimi

ÇEKEREK ilçesinde açılan uygulamalı girişimcilik eğitimleri devam ediyor.

Çekerek’te Girişimcilik eğitimi

ÇEKEREK ilçesinde açılan uygulamalı girişimcilik eğitimleri devam ediyor.

22 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Çekerek’te Girişimcilik eğitimi

Çekerek Belediyesi öncülüğünde, İşkur İl Müdürlüğü ile ortaklaşa açılan uygulamalı girişimcilik kursu mülakatları yapıldı. Kursa katılmaya hak kazananlar ise, eğitmen Burak Yıldırım rehberliğinde eğitimlere başladı. 4 gün süreli eğitimlere 25 kişi devam ediyor. Bugün tamamlanacak olan kursu başarıyla bitiren kursiyerlere iş yeri açmaları durumunda KOSGEB’den 50 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacak. 

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