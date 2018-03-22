Çekerek’te Girişimcilik eğitimi

Çekerek Belediyesi öncülüğünde, İşkur İl Müdürlüğü ile ortaklaşa açılan uygulamalı girişimcilik kursu mülakatları yapıldı. Kursa katılmaya hak kazananlar ise, eğitmen Burak Yıldırım rehberliğinde eğitimlere başladı. 4 gün süreli eğitimlere 25 kişi devam ediyor. Bugün tamamlanacak olan kursu başarıyla bitiren kursiyerlere iş yeri açmaları durumunda KOSGEB’den 50 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacak.
22 Mart 2018 Perşembe 07:00
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