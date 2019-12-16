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Çekerek’te bitki çeşitlenecek

ÇEKEREK Havzası’nda, aromatik bitki çeşitliliğinin artırılmasına yönelik atılması gereken adımlar masaya yatırıldı.

Çekerek’te bitki çeşitlenecek

ÇEKEREK Havzası’nda, aromatik bitki çeşitliliğinin artırılmasına yönelik atılması gereken adımlar masaya yatırıldı.

16 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Çekerek’te bitki çeşitlenecek

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Orman İşletme Şefimiz Burak Çontar, köy muhtarları ve gönüllü çiftçiler katıldı. Başkan Çakır, ‘’Çekerek Havzası Rehabilitasyonu Projesi Kapsamında ilçe merkezi ve köylerimizde Tıbbi Aromatik bitkiler, Ceviz, Badem, Bağcılık ürünlerinin üretim sahaları artırılacak. Alternatif tarım ürünlerinin hem üreticiye hem de ilçemize katacağı katma değerleri verimli geçen bir çalışma ile değerlendirdik. Üreten Eller Platformu, Belediyemiz ve Yerel Yönetimlerinde dahil olduğu bir proje ile Yerelde Kalkınma hamlesi olarak ilçemizi alternatif tarım ürünlerinin ve Tıbbi Aromatik bitkilerin üretilmesinde bütün köylerimizi de dahil ederek bir merkez haline getirmeyi planlıyoruz’’ dedi.

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Çekerek’te Bitki çeşitlenecek
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