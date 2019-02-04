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Çekerek’e Millet Kıraathanesi

ÇEKEREK ilçe merkezindeki eski Hükümet Konağı binasının Millet Kıraathanesi’ne dönüştürülmesine yönelik çalışmalara hız verildi.

Çekerek’e Millet Kıraathanesi

ÇEKEREK ilçe merkezindeki eski Hükümet Konağı binasının Millet Kıraathanesi’ne dönüştürülmesine yönelik çalışmalara hız verildi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
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Çekerek’e Millet Kıraathanesi

Yeni Hükümet Konağı binasının hizmete girmesinin ardından atıl duruma düşen eski binanın Millet Kıraathanesine dönüştürülerek, çok amaçlı kullanılmasına yönelik hazırlanan proje, ‘KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında desteklenmeye uygun bulundu. Çalışmaların yapıldığı binada incelemelerde bulunup, çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Enver Çakır, binada ayrıca kadın ve gençlik merkezi kurulup, ilçe içinde sosyal ve kültürel etkinliklerin bir merkezde toplanmasının amaçlandığını söyledi.

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