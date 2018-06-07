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Çekerek’e asfalt tesisi

ÇEKEREK Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, Sathi Kaplama Asfalt Emülsiyon Üretim tesisi şantiyesinin kurulumuna başlandığını söyledi.

Çekerek’e asfalt tesisi

ÇEKEREK Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, Sathi Kaplama Asfalt Emülsiyon Üretim tesisi şantiyesinin kurulumuna başlandığını söyledi.

07 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Çekerek’e asfalt tesisi

Bozkurt, ilçeye kazandırdıkları, kazandıracakları çok önemli projelere bir yenisini daha eklediklerini belirterek, ‘’Çekerek için hayal dahi edilemeyecek çok büyük maliyete sahip olan bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Belediyemizin mevcut imkânlarıyla yapılamayacak maliyette olan bu büyük projemizin kurulumuna başladık’’ dedi. 
Başkan Bozkurt, ‘Sathi Kaplama Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi’ ile ilgili çalışmalara başlanıldığını kaydetti. Bozkurt, ‘’Bu sayede ilçemizin problemli alanları, yol, sokak ve caddelerinin kolaylıkla yapılabilmesi sağlanacak. Bu tesiste Sathi Kaplama Kombine Aracı, Agrega adı verilen Kırma Taş yıkama makinası bulunmaktadır. Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi belediyemiz garajında şantiyenin montaj ve kurulumuna başlanmıştır. Belediyemiz ihtiyaç duyulan problemli alanların tümünün asfaltlama işlemini artık kendisi yapabilecektir’’ diye konuştu.
 

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