Çekerek yeşile büründü

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, bitkilerin mevsimlere göre renk cümbüşü halinde olduğu, Berberis bitkisinin ilk dikim döneminde kırmız renkli olduğunu, bahar ve yaz aylarında ise yeşil renginde olan çalı formunda bulunan peyzaj bitkisi olduğunu söyledi. Başkan Çakır, ‘’Mazı da aynı şekilde sonbahar dönemi kırmızı kahverengi bir renge sahip olup yaz aylarında yeşillenen şekil verilebilen bir ağaç türüdür. Ligistrum kurtbağrı bitkisi beyaz ya da krem renkli çiçekler yazın dal uçlarında kümeler halinde bulunur ve hoş kokar. Meyveleri üzümsü meyve durumunda, morumsu-siyah, yeşilimtırak veya beyaz renkli olup en önemli özelliği her dem yeşil renginde olan çit bitkisidir. Lavanta ilçemizin simgesi haline gelecek mor renkli kokusuyla ilçemizi saracaktır’’ dedi.