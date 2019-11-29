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Çekerek yeşile büründü

ÇEKEREK İlçe Merkezinde bulunan Zile Yolu, Aydıncık Yolu Atatürk Bulvarı ve Adnan Menderes Bulvarında bulunan toplam 6 Kilometre uzunluğunda Orta Refüjlerin tamamında Lavanta, Ateş Dikeni, Kurtbağrı, Mazı ve Akça Ağaç dikimleri yapıldı.

Çekerek yeşile büründü

ÇEKEREK İlçe Merkezinde bulunan Zile Yolu, Aydıncık Yolu Atatürk Bulvarı ve Adnan Menderes Bulvarında bulunan toplam 6 Kilometre uzunluğunda Orta Refüjlerin tamamında Lavanta, Ateş Dikeni, Kurtbağrı, Mazı ve Akça Ağaç dikimleri yapıldı.

29 Kasım 2019 Cuma 04:04
Çekerek yeşile büründü

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, bitkilerin mevsimlere göre renk cümbüşü halinde olduğu, Berberis bitkisinin ilk dikim döneminde kırmız renkli olduğunu, bahar ve yaz aylarında ise yeşil renginde olan çalı formunda bulunan peyzaj bitkisi olduğunu söyledi. Başkan Çakır, ‘’Mazı da aynı şekilde sonbahar dönemi kırmızı kahverengi bir renge sahip olup yaz aylarında yeşillenen şekil verilebilen bir ağaç türüdür. Ligistrum kurtbağrı bitkisi beyaz ya da krem renkli çiçekler yazın dal uçlarında kümeler halinde bulunur ve hoş kokar. Meyveleri üzümsü meyve durumunda, morumsu-siyah, yeşilimtırak veya beyaz renkli olup en önemli özelliği her dem yeşil renginde olan çit bitkisidir. Lavanta ilçemizin simgesi haline gelecek mor renkli kokusuyla ilçemizi saracaktır’’ dedi.

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Çekerek Yeşile Büründü
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