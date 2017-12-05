-Çekerek konuşuldu

İlçemizin tarihi, coğrafyası, kültürü, tarım ve hayvancılık varlığı, madensel potansiyelinin ele alındığı çalıştayda, ilçenin konumu ile ilgili avantajları, dezavantajları, imkânları, fırsatları da değerlendirildi.

Çekerek ilçesinin sahip olduğu değerler, imkânlar hakkında geniş çaplı fikir alışverişinde bulunuldu.

Çalıştaya farklı üniversitelerinden akademisyenler katıldı.

Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Kaymakam Evren Çakır, Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, İlçe İdari heyeti, kurum amirleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

