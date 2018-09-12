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Çekerek ilçesine yeni gölet

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta, tarım alanlarını sulamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çekerek ilçesine yeni gölet

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta, tarım alanlarını sulamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

12 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Çekerek ilçesine yeni gölet

Kıraç toprakların sulanarak, sulu tarıma geçilip, çiftçinin daha bol, daha kaliteli ve farklı tarım ürünleri üretimine yönelebilmesi amacıyla Çekerek ilçesinde yeni bir sulama amaçlı göletin inşa edilmesi planlandı. Devlet Su İşleri tarafından gerçekleştirilen planlama çalışması ile hazırlanan ‘Çekerek Yukarı Karahacılı Göleti ve Sulaması Planlama Raporu’ onaylandı. Hazırlanan raporda, Çekerek İlçesi, Yukarı Karahacılı Köyü sınırları içerisindeki Karahacılı Deresi üzerine sulama amaçlı gölet yapımı öngörüyor.  Yapılacak gölet talvegten 37, temelden 44,50 metre yüksekliğinde, ön yüzü geomembran kaplı kaya dolgu tipinde olacağı kaydedildi. Depolama hacmi 1,200 metreküp olacak gölet ile Yukarı Karahacılı Köyüne ait brüt 2 bin 260 dekar tarım arazisinin damlama-yağmurlama sistemi ile sulanması amaçlanıyor. Proje ile elde edilen yıllık ulusal tarım geliri bir milyon 670 bin 646 lira olarak hesaplandı. Buna göre, bölge çiftçisinin 2,98 kat gelir artışına sahip olabileceği kaydedildi. 

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